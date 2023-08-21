Двадцать два за год

Волгоградский областной суд рассмотрел дело об убийстве маленького ребенка. Приговор — 22 года лишения свободы — вынесли отцу девочки Владимиру Сильчеву. По мнению следствия, причиной нанесения жестоких побоев стала реакция родителя на громкий плач дочери. Как установил суд, мужчина избивал и сожительницу — мать ребенка. По версии стороны защиты, все не так однозначно: пара пила вместе, а в момент смерти дочери мужчина якобы крепко спал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор в отношении подсудимого в законную силу пока не вступил

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Приговор в отношении подсудимого в законную силу пока не вступил

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судья Волгоградского областного суда Виктория Плотицына 21 августа вынесла решение по делу 26летнего жителя Дубовского района Волгограда Владимира Сильчева. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве годовалой дочери (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК), умышленном причинении средней степени тяжести вреда здоровью сожительницы (ч. 1 ст. 112 УК РФ) и угрозе убийством ей же, в том числе в связи с выполнением потерпевшей общественного долга (ч.ч. 1, 2 ст. 119 УК РФ). Подробности сообщили в пресс-службах упомянутой инстанции, региональных прокуратуры и СУ СКР.

Позицию обвинения представляла на процессе прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Наталья Антимирова. Защищали осужденного Марианна Лукъяновская и Эдуард Яппаров.

Следствием и судом установлено, что с 16 на 17 июня 2022 года пьяный подсудимый в частном доме в Дубовском районе Волгограда поссорился с сожительницей. «В отместку женщине и, будучи раздраженным плачем их годовалой дочери, он бросил ребенка на диван и с усилием сдавил девочке шею. После этого он несколько раз ударил ребенка головой о стену, избил ремнем. Всего, согласно заключению экспертизы, девочке было нанесено не менее 38 ударов в область головы и других частей тела»,— рассказали в прокуратуре. В суде уточнили, что мужчина избивал ребенка в том числе металлической бляшкой ремня.

«Когда мать девочки пыталась пресечь действия Сильчева, он оттолкнул ее, ударил ремнем и стал душить, угрожая убийством в случае воспрепятствования его действиям в отношении малолетней. В результате полученных травм ребенок скончался»,— уточнили в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Также волгоградцу инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожительницы. Судом и следствием установлено, что 17 мая 2020 года осужденный вывернул девушке руку и прокрутил вверх, причинив закрытый оскольчатый перелом плеча. В марте 2022го он якобы угрожал женщине убийством, направляя в ее сторону струю огня, созданную путем распыления аэрозольного дезодоранта на зажигалку.

Делом занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской ­области.

«Мужчина виновным себя не признал и пояснил в суде, что руку своей сожительнице не ломал, убийством ей не угрожал. По его версии, смертельные телесные повреждения своей дочери причинила его сожительница»,— говорится в релизе ­прокуратуры.

11 июля коллегия присяжных заседателей Волгоградского облсуда признала Владимира Сильчева виновным по всем инкриминируемым составам преступления и не заслуживающим снисхождения. Прокуратура просила для мужчины 23 года. По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к 22 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Представлявшая в суде Владимира Сильчева адвокат Марианна Лукъяновская уточнила «Ъ», что защита планирует оспорить приговор. Юрист представила позицию стороны и рассказала, почему ее клиент не признает вину.

В первую очередь, госпожа Лукъяновская заявила о предвзятости присяжных, «поскольку у всех есть дети, а там ребенок». Также собеседница обратила внимание на «другие нарушения», которые будут отражены в апелляционной жалобе после согласования с клиентом.

«Дело в том, что сама потерпевшая тоже злоупотребляет спиртными напитками. Вот такая мамаша не совсем добросовестная, и у нее противоречивые показания. По поводу сломанной руки: раньше она говорила, что сама упала, прошло два года. А потом, когда понадобилось прижать, сказала, нет, это он мне сломал. Как ей доверять, где она говорит правду, а где нет?»— адвокат утверждает, что во время получения травмы девушка находилась под воздействием алкоголя. По словам Марианны Лукъяновской, правоохранителям жительница Волгограда рассказала об инциденте после гибели ребенка во время написания соответствующего заявления.

Со слов клиента адвокат рассказала, что, по версии осужденного, в день смерти девочки они с сожительницей «крепко выпили» и затем между ними произошли «определенные конфликты на почве напитков». Затем, утверждает собеседница, мужчина уснул, «поскольку очень сильно опьянел». «Мало того, она его ударила, он потерял сознание»,— утверждает госпожа Лукъяновская. Разбудили мужчину приехавшие по вызову сожительницы правоохранители.

Дарья Васенина