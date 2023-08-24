Источники стали тайной

Владелец половины Саратовского завода автономных источников тока просит городского прокурора проверить законность действий генерального директора — последний якобы препятствует проведению аудита финансов предприятия за последние полтора года. Авторы обращения указывают, что действия нынешнего менеджмента ведут организацию, которая почти на 90% работает на оборонно-промышленный комплекс, к банкротству. Эксперты отмечают: действия нынешнего генерального директора могут заинтересовать правоохранителей. В региональном парламенте видят в происходящем признаки «рейдерского захвата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня до 87% продукции завода АИТ выпускается для нужд ОПК

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Сегодня до 87% продукции завода АИТ выпускается для нужд ОПК

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Владелец половины доли в уставном капитале Саратовского завода автономных источников тока (ООО «Завод АИТ») Валентина Бондарева простит прокурора города Саратова Максима Енишевского проверить законность действия генерального директора предприятия Станислава Егорова. Из текста обращения в надзорный орган, который оказался в распоряжении «Ъ», следует, что менеджмент предприятия якобы препятствует проведению аудиторской проверки.

Документ гласит, что в 2022 году предприятие накопило налоговую задолженность в размере порядка 250 млн руб. в результате санкций и удорожания грузоперевозок. При этом у руководства учреждения якобы была договоренность с фискальными органами о постепенном погашении задолженности. 27 апреля текущего года участники ООО на собрании утвердили размер предполагаемой прибыли в 2023 году в размере 430 млн руб. Тем не менее генеральный директор вместо того, чтобы следовать утвержденному плану, подал в Арбитражный суд Саратовской области заявление о банкротстве предприятия сразу, как только закончился введенный федеральными властями мораторий. В итоге с 5 декабря 2022 года на предприятии была введена процедура наблюдения. В результате, как утверждает Валентина Бондарева, АИТ потерял возможность получить субсидию от Фонда развития промышленности в размере 1 млрд руб.

• ООО «Завод автономных источников тока» — российский производитель систем автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей различного назначения. Предприятие было основано в 1933 году как Саратовский завод щелочных аккумуляторов. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», предприятием владеют саратовский предприниматель Валентина Бондарева — 50% и ООО «ТМХ-энергетические решения» (входит в ГК «Трансмашхолдинг») — 50%. Последнее предприятие приобрело долю в 17 июня 2021 года. В сентябре прошлого года приказом Минпромторга России завод включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Доля производимых в России аккумуляторных батарей составляет 66,5–87,8%. На текущий момент 87% продукции выпускается для нужд оборонно-промышленного комплекса. Убыток предприятия за 2021 год составил 152,5 млн руб. при выручке 1,48 млрд руб. 2020 год ООО закончило с прибылью 8,9 млн руб. Более поздних данных о финансовом положении предприятия в открытых источниках нет.

23 июня текущего года Валентина Бондарева уведомила менеджмент о заказанной аудиторской проверке; ее срок установили с 7 августа по 23 сентября. Кроме того, госпожа Бондарева попросила обеспечить доступ к финансовым документам уполномоченного ­представителя.

1 августа менеджмент предприятия ответил, что все запрашиваемые документы будут предоставлены, как и помещение для работы — помимо аудиторов Валентины Бондаревой там, как сообщали в руководстве, должны были работать и другие. Оказалось, что второй учредитель заказал параллельную ревизию финансов организации.

Владелец предприятия сообщает прокурору, что 7 и 8 августа ни аудиторам, ни представителю документов не предоставили, а 9 числа в менеджменте сообщили, что запрашиваемая информация составляет коммерческую тайну. В качестве основания руководство сослалось на приказ от 12 октября 2021 года.

По версии Валентины Бондаревой, действия генерального директора свидетельствуют о «намеренном затягивании обществом начала инициированного аудита и ознакомления с документами представителей БондаревойВ.Г. »

Юрист Манана Канкия рассказала «Ъ», что в случае претензий собственника к директору последнего возможно уволить и нанять нового — такой вариант возможен в случае согласия обоих держателей 50ти % предприятия. В противном случае один из владельцев вправе предоставить доказательства неправомерных действий и через суд обязать менеджмент провести аудит. Помимо того, описанные события с точки зрения юриста могут заинтересовать отдел по борьбе с экономическими преступлениями регионального управления МВД РФ.

«Местного владельца предупреждали, что связываться с фирмой с огромными юридическими и финансовыми возможностями может быть небезопасно. «Трансмашхолдинг» установил там своего управляющего. Они вскрыли якобы огромные долги перед налоговой инспекцией. Причем этих долгов реально наполовину вообще не было. Часть из них были отстрочены — была договоренность, что их можно потом погасить по согласованным срокам»,— рассказал «Ъ» депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов.

Народный избранник сообщил, что в «Трансмашхолдинге» его заверили, что текущие процессы никак не коснутся коллектива. По словам господина Анидалова, происходящее носит «все признаки законного рейдерского захвата». Собеседник «Ъ» добавил, что решение подобных конфликтов должно проходить при участии профильных региональных ­чиновников.

Никита Маркелов