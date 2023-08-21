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Спикер Саратовской облдумы зовет жителей региона обсудить агрессивных собак

Спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев анонсировал расширенное совещание по вопросам бродячих животных. Политик выпустил заявление в личном Telegram-канале.

Господин Исаев отметил, что депутаты облдумы «фиксируют большое количество обращений по данному вопросу как в социальных сетях, так и в ходе личных приемов».

Особо остро, считает парламентарий, проблема стоит в крупных городах. Со ссылкой на данные «Центра управления регионом» Михаил Исаев рассказал о поступлении за полгода более чем тысячи сообщений по вопросу отлова собак. Уточняется, что более 90% таких обращений были связаны с нападением на людей или проявлениями животными агрессии. По сведениям специалистов, количество нападений за последние два года выросло в два раза.

«Считаю, что назрела необходимость выслушать все стороны процесса, узнать мнение граждан и научного сообщества. Абсолютно очевидно, что нужно предпринимать меры для исправления ситуации», — заявил депутат.

Совещание по обозначенному вопросу назначили на 17 часов 23 августа. Встреча пройдет в Медицинском предуниверсарии СГМУ им. Разумовского (ул. Большая Казачья, 5). Жителям региона предлагают принять участие в обсуждении (записаться можно по номеру: +7 927 226-96-09) и поделиться мыслями в комментариях под соответствующим постом в канале господина Исаева.

Дарья Васенина

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