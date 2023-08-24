Глава СКР изучит выделение волгоградским многодетным земли без инфраструктуры

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки информации о нарушении прав многодетных в Волгоградской области, сообщил информационный центр федерального ведомства.

В соцсети рассказали о выделении администрацией Краснослободска более чем 270 многодетным семьям земельных участков «без необходимых коммуникаций: отсутствуют дороги, не проведено электричество. При этом многодетным семьям предлагается подключение сетей электроснабжения за значительную сумму, которая непосильна для малоимущих граждан».

СУ СКР по Волгоградской области начало процессуальную проверку. Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад об установленных обстоятельствах от главы регионального следственного управления Василия Семенова.

Ранее в Саратовской области попавшие в аналогичную ситуацию многодетные семьи добились решения ситуации, также обратившись к руководителю СКР. В регионе завели уголовное дело на, по версии следствия, ответственного за выделение земли экс-замглавы района. Бывший глава, ныне депутат Государственной думы Александр Стрелюхин, соответствующие документы за подписью которого нашлись на сайте администрации муниципалитета, в опубликованной следственным управлением информации не фигурирует.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес в регпарламент законопроект о возможности для многодетных семей выбирать любые подходящие по параметрам свободные земельные участки.

Дарья Васенина

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