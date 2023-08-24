В Астраханской области сделают штрафстоянки для маломерных судов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС поручил региональному министерству безопасности проработать вопрос создания штрафстоянок для маломерных судов, сообщила пресс-служба главы субъекта РФ.

«Стоянки нужно обустраивать в обязательном порядке. Безумство со стороны охотников и рыболовов начнется уже осенью. Мы должны организовать нормальные условия для работы контролирующих органов во избежание неблагополучных ситуаций на воде», — подчеркнул господин Бабушкин.

Также на совещании обсудили необходимость усиления контроля за лесами в части незаконного разведения костров.

Дарья Васенина

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