В Астрахани убрали выделенные полосы на улицах Свердлова и Адмиралтейская

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подвел в личном Telegram-канале итоги эксперимента с выделенными полосами для общественного транспорта Астрахани.

«Выделенки» вводили с 10 июля по 10 августа. Глава региона отметил, что такой период выбрали в связи со сниженной загруженностью дорог из-за каникул в школах и отпусков.

«На ул. Соликамская и Савушкина „выделенки“ дали положительные результаты. Скорость общественного транспорта выросла, а отставание от графика снизилось до одной-двух минут. Здесь временная разметка станет постоянной», — пишет господин Бабушкин.

На ул. Адмиралтейская и Свердлова пассажиропоток увеличился, но отметили «серьезные трудности». Игорь Бабушкин уточнил, что власти учитывали интересы всех астраханцев: и пассажиров, и автомобилистов. Чиновники пришли к выводу, что ввести выделенные полосы на указанных улицах можно будет только после завершения транспортной реформы, «пока на маршруты не вышли все автобусы, не изменена дорожная инфраструктура».

На трехполосных ул. Анри Барбюса, Победы, Богдана Хмельницкого, Бабаевского и Яблочкова (в обе стороны) «выделенки» введут по мере готовности нормативных актов, разметки и знаков.

Дарья Васенина

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