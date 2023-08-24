Осенний призыв в Пензенской области пройдет в октябре-декабре

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об осеннем призыве в октябре — декабре 2023 года. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, сообщили в региональном правительстве.

Утвердили основной и резервный составы призывных комиссий районов и городских округов региона. Пензенское министерство здравоохранения должно будет обеспечить качественное проведение медосмотров призывников. Минкульт организует концерт в сборном пункте военного комиссариата области в Пензе на ул. Нейтральная.

Безопасность прохождения призыва обеспечит полиция. Правоохранители также будут искать уклонистов.

Дарья Васенина

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