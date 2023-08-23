В Пензе расширяют ТОР «Заречный»

На заседании межведомственной рабочей группы правительства Пензенской области по вопросам работы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Заречный» приняли решение о расширении границ объекта, сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Сегодня в ТОР вошли 13 резидентов. Объем инвестиций в «Заречную» оценивают в 740 млн руб. В рамках реализации проета создали 250 новых рабочих мест.

«В рамках перспективного развития ТОР „Заречный“ планируется расширение границ для последующего включения новых резидентов. АО „Атом-ТОР“ уже подготовлена заявка на расширение границ ТОР, в которую вошли бизнес-планы 10 инвесторов», — говорится в релизе.

В том числе, в «Заречной» планируют создать производство запчастей для железнодорожного транспорта и тепловозов, строительных материалов, осей прицепного оборудования, токарных патронов. Также предполагается возведение комплекса по глубокой переработке картофеля.

ТОР дополнят 71-м участком общей площадью 119,07 га (сегодня — 211,3 га). Инвестиции составят свыше 2,9 млрд руб., создадут порядка 300 рабочих мест.

Дарья Васенина

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