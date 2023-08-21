Вячеслав Володин рассказал о 1,1 миллиарда для продолжения набережной в Саратове

Федеральный центр выделил Саратову 1,16 млрд руб. на строительство набережной в поселке Затон, рассказали в Telegram-канале «Володин Саратов».

Продолжение набережной в Волжский район спикер Государственной думы Вячеслав Володин обсудил с областными властями во время рабочей поездки в регион. Из бюджета Саратовской области на проект выделили порядка 300 млн руб.

«В рамках трехлетней программы мы должны реализовать этот проект. К 2026-му должны будем работы завершить», — резюмировал господин Володин.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.