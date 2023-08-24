Замглавы учреждения волгоградского ФСИН возместит взятку 1,9 миллиона

Волгоградский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании с осужденного за взятку в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ) первого заместителя директора ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН России Андрея Кочубеева сумму взятки — 1,89 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Первое решение вынес Ворошиловский районный суд Волгограда. Инстанция установила, что в 2016 году осужденный получил взятку «за оказание содействия подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда и общее покровительство при исполнении действовавших контрактов. Кроме того, он подписал акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ряда работ по строительству одного из следственных изоляторов».

Андрея Кочубеева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и выплате штрафа, равного сумме взятки. Также осужденного лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в течение трех лет.

Решение о взыскании 1,89 млн руб. вступило в силу. Прокуратура контролирует исполнение.

Дарья Васенина

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