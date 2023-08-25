Линию скоростного трамвая планируют достроить в Саратове в 2025 году

Реконструированные пути девятого трамвайного маршрута Саратова намерены сдать до конца 2023 года, рассказали в Telegram-канале «Володин Саратов».

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ознакомился с реализацией проекта скоростного трамвая. «Сейчас идет реконструкция, а по факту, создание заново маршрута № 9. Контактная сеть демонтирована, вывезены рельсы. Местная власть и подрядчики заверили, что работы идут по графику и на этом участке будут закончены до конца декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

В рамках создания линии скоростного трамвая в городе реконструируют еще три маршрута: № 3, 6 и 8; обновят подвижной состав; создадут 67 км трамвайных путей; обновят контактную сеть и тяговые подстанции; реконструируют путепровод через железнодорожные пути на Стрелке.

По новой линии трамваи будут ходить со скоростью, на 46% превышающей нынешнюю. Горожане смогут без пересадок перемещаться между четырьмя районами.

Закончить строительство планируют в 2025 году.

Дарья Васенина

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