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Фигурантом дела об утонувшем ребенке стал директор астраханского парка «Планета»

Сотрудники следственного отдела Советского района Астрахани регионального СУ СКР завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), на директора парка «Планета». 22 августа там утонул четырехлетний мальчик, напомнила пресс-служба ведомства.

Ребенок погиб в бассейне парка культуры и отдыха «Планета» на ул. Николая Островского. «Ребенок находился в парке с мамой, братом и сестрами. Мальчик без присмотра скатился с горки в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили его, после чего начали оказывать первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось», — рассказали следователи.

В СКР полагают, что подозреваемый «не обеспечил оперативное реагирование на происшествие на воде и нарушил требования государственного стандарта»: аттракцион остался без наблюдения закрепленного инструктора.

Ход расследования держит на особом контроле глава следственного управления Ибрагим Могушков.

По информации Kartoteka.ru, с 18 августа 2023 года директором ООО «Парк «Планета» является Альберт Ахметов. С 26 мая на посту трудился единственный бенефициар компании Олег Сарычев. Он же зарегистрировал общество в июне 2005 года.

Дарья Васенина

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