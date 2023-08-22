Прокуратура Волгоградской области добилась блокировки сайтов с боевым оружием

Суд в Волгоградской области решил заблокировать четыре сайта, на которых предлагали купить боевое оружие, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Интернет мониторили сотрудники надзорного ведомства в Светлоярском районе. Прокуроры выяснили, что приобрести боевое оружие могли все желающие.

«Между тем незаконный оборот оружия является уголовно наказуемым деянием. Только в текущем году на территории области зарегистрировано более 250 фактов незаконного оборота оружия», — объяснили в ведомстве.

Светлоярский районный суд удовлетворил требования местного прокурора и решил заблокировал сайты. Исполнением займутся в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Дарья Васенина

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