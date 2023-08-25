В Саратове УФАС признал непристойной рекламу мужского клуба

В центре Саратова снимут билборд с рекламой мужского клуба «Privat», сообщила пресс-служба мэрии.

УФАС по Саратовской области отреагировал на просьбу проверить «этичность и пристойность» рекламы на Привокзальной площади. Служба признала ее содержание «ненадлежащим».

«Рекламодателю выдано предписание до 1 сентября прекратить допущенное нарушение, кроме того, УФАС рассмотрит вопрос о привлечении рекламодателя к административной ответственности», — говорится в релизе.

Дарья Васенина

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