Саратовские чиновники создали Совет многодетных семей

Совет многодетных семей появился при правительстве Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона. Помимо руководителей профильного ведомства и регионального минстроя в совет пошли многодетные родители из Саратова, Энгельса и ряда районов области.

Общественный орган будет доносить до чиновников проблемы, которые возникают у граждан, готовить предложения губернатору региона. Совет также будет следить за соблюдением законных интересов многодетных семей. В случае нарушения последних общественники и чиновники будут определять способы восстановления прав граждан.

Уголовное дело о халатности из-за нарушения прав многодетных на бесплатные земельные участки было возбуждено по требованию региональной прокуратуры в декабре 2022 года. Круг подозреваемых пока не установлен, однако в рамках изучения документов администрации Энгельсского района Саратовской области СУ СК по региону возбудило дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего заместителя главы ведомства Ивана Козаченко.

Никита Маркелов

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