Саратовские власти ищут черный иностранный внедорожник для депутата Госдумы

Саратовское «Государственное агентство по централизации закупок хочет арендовать автомобиль Renault Duster для перевозок депутата Государственной думы по региону. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки».

Из карточки торгов следует, что поставщик услуги сможет заработать 200 тыс. руб., если до конца года будет к указанному времени предоставлять внедорожник с водителем в любую точку региона по просьбе депутата Госдумы восьмого созыва. Однократное неисполнение условий контракта повлечет за собой штраф в размере 1 тыс. руб.

Транспортное средство должно быть черного цвета, выпущено не позже 2021 года, оснащено полным приводом и двигателем мощностью не менее 150 лошадиных сил.

Президент Владимир Путин в начале августа заявил о необходимости пересадить всех чиновников на отечественные автомобили. Вслед за ним спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать органы власти и бюджетные учреждения закупать транспортные средства только российского производства. Об запрете на аренду иностранных автомобилей речь не шла.

Никита Маркелов

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