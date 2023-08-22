Депутаты рассмотрели поправки в бюджет Саратовской области

На заседании комитета по бюджету, налогам и собственности депутаты Саратовской областной думы поддержали внесение изменений в бюджет региона на этот год, сообщила пресс-служба заксобрания.

Среди существенных поправок выделяют: 700 млн руб. на завершение расселения аварийного жилья в Летном городке Энгельса; «более 1,2 млрд руб. при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина на досрочное завершение строительства и оснащение областного противотуберкулезного диспансера в Саратове»; 310 млн руб. на строительство инфраструктуры на участках, выделенных в регионе многодетным семьям, из них 200 млн руб. — привлеченные средства; порядка 600 млн руб. на окончание возведения пристройки к МОУ «СОШ № 66» и школы в мкр. Ласточкино; 200 млн. планируют выделить на ремонт детских садов.

Законопроект вынесли на заседание облдумы. Документ примут в двух чтениях.

Дарья Васенина

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