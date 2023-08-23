Геноцид попал в историю

Волгоградский областной суд по иску прокуратуры установил факт геноцида народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Губернатор региона Андрей Бочаров, поддерживавший истцов в суде, назвал решение историческим, восстанавливающим справедливость и дающим «правовую оценку на все времена». Суд изучил большую доказательную базу, включая свидетельства очевидцев. Однако эксперты полагают, что решение суда в дальнейшем будет иметь только политическое, но никак не юридическое значение. При этом признание нацистских преступлений 80летней давности не только не улучшит отношений с европейскими странами сейчас, но и может помешать сделать это в ­дальнейшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На процессе ссылались на устав Нюрнбергского трибунала и резолюции Генассамблеи ООН

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, Волгоградский областной суд по иску прокуратуры установил факт геноцида народов Советского Союза во На процессе ссылались на устав Нюрнбергского трибунала и резолюции Генассамблеи ООН

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, Волгоградский областной суд по иску прокуратуры установил факт геноцида народов Советского Союза во

23 августа Волгоградский областной суд завершил рассмотрение дела о признании преступлений нацистов на территории Сталинградской области в годы Великой Отечественной. На итоговом заседании вновь выступили прокурор региона Денис Костенко и губернатор Андрей Бочаров, а также представители нескольких общественных организаций детей военного Сталинграда.

Оглашая резолютивную часть решения, судья Алевтина Курникова сообщила, что «судом установлен факт, имеющий юридическое значение» — деяния против мирных жителей, совершенные в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области немецко-фашистскими войсками, нацистскими оккупационными властями и их пособниками, признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности и «геноцидом советского народа», согласно уставу Нюрнбергского международного военного трибунала и нескольким резолюциям Генассамблеи ООН.

Пострадавшими, как установил суд, явились не менее 361,4 тыс человек. Кроме того, установлен примерный ущерб от действий оккупантов — по оценке прокуратуры, это минимум 17 трлн руб. в действующих ценах.

Отметим, что после разгрома Германия платила репарации, о чем союзники по антигитлеровской коалиции договорились на Ялтинской конференции февраля 1945-го и Парижской января 1946 года. Согласно отчету, который в 2000 году представили власти ФРГ, СССР изъял из своей оккупационной зоны имущества на 66 млрд марок ГДР (около $16 млрд): 72 тыс. вагонов стройматериалов, около 3 тыс. заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков и другое имущество. После создания ГДР выплаты были прекращены.

Профессор департамента международных отношений Высшей школы экономики, доктор политических наук Максим Братерский в решении суда не видит практической значимости, кроме «в какой-то степени цементирования разлада с ­Западом».

«Хотя слово „геноцид“ последние годы замылилось. В той же Украине его постоянно употребляют для событий так называемого голодомора, наверняка и нынешней ситуации, сейчас уже даже в Казахстане ищут возможности какой-то геноцид припомнить, так что такие решения, возможно, нужны сейчас, чтобы уравновесить эти крики и противопоставить факты. К тому же лучше поздно, чем никогда»,— отмечает господин ­Братерский.

Германия «давно раскаялась и денацифицировалась», напоминает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. С учетом отношений с Россией в последние десятилетия, судебное решение «никакого практического смысла не несет», говорит политолог, в прошлом учитель истории и вице-мэр Волгограда.

«Это очередная попытка связать прошлое с настоящим, напомнить, что Запад нам враждебен, его русофобия не миф. Поскольку наш народ страдал, пусть и давно, то нам все по-прежнему обязаны и имеем право предъявлять им претензии исходя из исторического взаимодействия»,— рассуждает ­политолог.

Кстати, при признании геноцидом в суде ссылались на Конвенцию ООН от 8 декабря 1948 года, которая постановила считать геноцидом действия, цель которых — уничтожить национальную, этническую или расовую группу, в том числе, признавая таким преступлением и насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую. Константин Калачев отмечает, что наказать виновных в преступлениях по естественным причинам уже не получится, и уточняет, что сейчас выдачей международных преступников ведает международный суд в Гааге. «Возможно, одна из идей — создать антитезу Гаагскому суду. Но на международном уровне такие решения, конечно, мало кто признает — Беларусь, Сирия, может быть, Сербия»,— полагает господин Калачев.

«С учетом этого решения перспектива когда-либо восстановить былые отношения с Германией еще больше сужается»,— констатировал господин Братерский.

Ярослав Малых