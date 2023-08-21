Междугородний речной транспорт в Саратовской области появится в следующем году

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о возобновлении пассажирского речного сообщения в Саратовской области уже в следующем году. Слова политика передают в Telegram-канале «Володин Саратов».

21 августа в Нижнем Новгороде прошла встреча, на которой обсудили перспективы развития водного транспорта в стране. Ранее господин Володин говорил о необходимости возродить пассажирское речное сообщение.

В разговоре с гендиректором АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» Сергеем Итальянцевым депутат отметил, что Саратовской области для возобновления речного пассажирского сообщения между крупными городами необходимо пять-шесть «Валдаев».

«Переговоры начнем вести уже в этом году, с тем чтобы вы заложили „Валдаи“ и мы могли их получить на будущий год, через год, в зависимости от того, как у вас технологический цикл будет построен», — обратился депутат к господину Итальянцеву.

Спикер ГД также отметил, что Саратовской области нужны «Метеоры» — для пассажирского сообщения с Волгоградом и Самарой.

Дарья Васенина

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