Школы и детские сады Саратовской области не планируют закрывать из-за менингита

В связи с распространением в Саратовской области провоцирующей менингит энтеровирусной инфекции в регионе не планируют закрывать школы и детские сады. Об этом рассказал министр здравоохранения субъекта РФ. Обращение к жителям региона со сводкой по ситуации глава ведомства опубликовал в личном Telegram-канале.

Господин Костин заявил, что распространение заболевания находится под контролем и не вызывает опасений. В больницах сегодня проходят лечение 234 ребенка и 25 взрослых, «которые имеют энтеровирусные проявления». 110 таких проявлений имеют неясное происхождение, подтверждено 143 случая инфекции. Ни у одного пациента не наблюдается тяжелого состояния.

«Прочих менингитов шесть: у двух взрослых и четырех детей. Сейчас выписывается больше, чем поступает. Мы находимся на плато, снижение будет», — заверил министр.

Закрывать школы и детские сады, а также переносить начало учебного года сегодня не планируют, поскольку очагов заболеваемости в детских учреждениях не выявлено. На прошлой неделе о таком варианте развития событий предупредила завкафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ Ольга Ковалишена.

Дарья Васенина

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