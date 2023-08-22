«Метеором» на «Валдай»

Речные перевозки в Саратовской области могут возобновиться уже в следующем году — такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече в Нижнем Новгороде с руководством «Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях». По словам политика, пять-шесть машин на 45 мест достаточно, чтобы возродить сообщение между крупными городами региона. Депутаты областной думы полагают, что инициатива будет иметь успех только при условии возведения соответствующей инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для возрождения речных перевозок регион может закупить пять «Валдаев»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Для возрождения речных перевозок регион может закупить пять «Валдаев»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин анонсировал возобновление речных пассажирских перевозок в Саратовской области со следующего года. Об этом рассказали в Telegram-канале «Володин Саратов» — на прикрепленном видео запечатлены кадры выездного совещания нижней палаты парламента в Нижегородской области. В разговоре с гендиректором АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева» (ЦКБ по СПК) Сергеем Итальянцевым депутат отметил, что Саратовской области для возобновления речного пассажирского сообщения между крупными городами необходимо пять-шесть «Валдаев».

«Переговоры начнем вести уже в этом году, с тем чтобы вы заложили „Валдаи“ и мы могли их получить на будущий год, через год, в зависимости от того, как у вас технологический цикл будет построен»,— обратился депутат к господину Итальянцеву. Спикер ГД также отметил, что Саратовской области нужны «Метеоры» — для пассажирского сообщения с Волгоградом и ­Самарой.

«Мы готовы строить суда для всех регионов России. Судоходные компании намерены пустить „Метеор“ из Нижнего Новгорода в Казань, а также в Рыбинск через Плес. Программа до 2035 года предусматривает (производство. — «Ъ») до 50 „Метеоров“ и 46 „Валдаев“. Уже построено 16 „Валдаев“, два работают в Якутии, четыре — в Самаре, пять — в Нижегородской области, три — в Чувашии»,— рассказал на встрече господин ­Итальянцев.

Производство «Метеоров» возродили в ЦКБ по СПК в конце 2019 года. Суда рассчитаны на 120 пассажиров, могут развивать скорость до 75 км/ч, дальность хода — до 600 км. Суда подходят для выхода на реки и в прибрежные морские зоны. Максимальная скорость «Валдай 45 Р» составляет 75 км/ч. Осадка — около 1 м. Длина — 21,3 м, ширина — 5,2 м. Запас хода — в пределах 550 км. Продолжительность рейса — восемь часов. Судно вмещает 45 человек и подразумевает обслуживание двумя членами экипажа.

По словам главного инженера ЦКБ по СПК Георгия Анцева, стоимость «Метеора» составляет сегодня 500 млн руб., но при опережающем финансировании ее можно снижать. На встрече в Нижнем Новгороде представители компании попросили парламентариев, призвавших сделать скоростной речной транспорт доступней, продумать программы поддержки. «У нас рентабельность на уровне 3–5%. Объективно, судостроение — низкомаржинальная отрасль»,— отметил господин Анцев.

Председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных назвал идею возрождения речного пассажирского сообщения в регионе хорошей. «Источников финансирования может быть много — региональный бюджет, федеральный. Возможно, какие-то федеральные программы, национальные проекты. Члены правительства с федеральными коллегами смогут найти. Закупать необходимо с точки зрения транспортной доступности отдаленных районов, с точки зрения туризма»,— отметил политик в беседе с «Ъ».

«Саратовская область — волжский регион. Открытие пригородных речных путей сообщения может стать хорошим стимулом для развития как внутреннего, так и въездного туризма. Инвестиции могут окупиться путем создания вокруг маршрутов туристической базы»,— считает господин Пьяных. По мнению собеседника, цена проезда на речном транспорте должна быть сопоставима со стоимостью в междугороднем автобусе.

Дмитрий Пьяных добавил, что приобретение судов — вложение, которое будет окупаться в течение многих лет. Собеседник считает, что раньше аналогичные инициативы не получали движение из-за дороговизны проекта.

Глава фракции КПРФ облдумы Александр Анидалов отмечает, что в регионе нужно развивать пригородные, в том числе и дачные, речные маршруты. «Но если развитие остановится на четырех-пяти маршрутах, проект никогда не окупится. Если развить индустрию, то по синергетическому эффекту даст положительный результат»,— полагает политик. В разговоре с «Ъ» он также заявил: реализация такого проекта возможна только при федеральной финансовой ­поддержке.

Парламентарий указал на необходимость дальнейшей «подпитки» теоретически созданной инфраструктуры из государственной казны, поскольку региональный бюджет «не потянет» поддержание в должном состоянии дорогостоящей техники. «Поэтому, конечно, начинать надо не с этого. Начинать надо с изменения Бюджетного и Налогового кодекса в пользу распределения хотя бы по третям: треть — в местный бюджет, треть — в региональный, и треть — в федеральный»,— резюмировал господин Анидалов.

Никита Маркелов, Дарья Васенина