Земля для потомства

Многодетные родители в Саратовской области смогут получить в собственность любой свободный муниципальный или государственный земельный участок — это произойдет, если власти поддержат законопроект, внесенный прокуратурой в региональный парламент. В надзорном ведомстве также предложили предоставить право родителям троих и более детей оформить в собственность казенную землю, если на ней стоит частный дом, без оплаты и конкурса. Многодетные семьи с оптимизмом смотрят на инициативу, но отмечают: выводы можно будет делать только после появления правоприменительной ­практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор предложил многодетным самостоятельно межевать участки под ИЖС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Прокурор предложил многодетным самостоятельно межевать участки под ИЖС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес в региональный парламент законопроект, который позволит многодетным семьям бесплатно получить любой муниципальный или государственный земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). На данный момент упомянутая категория граждан вправе рассчитывать только на земли, указанные в соответствующих списках органов местного самоуправления (МСУ). Согласно тексту документа, гражданам предстоит самостоятельно определить земельный участок и запросить муниципалитет о возможности оформления его в собственность. Если законопроект будет принят, органы МСУ в течение тридцати дней должны будут рассмотреть обращение. В случае положительного решения многодетным родителям предстоит «самостоятельно обеспечить выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории»,— уточнили в прокуратуре.

Проект закона также предлагает дать многодетным гражданам, владеющим постройкой на государственном или муниципальном земельном участке, возможность бесплатно и без конкурса оформить его в собственность. Из пояснительной записки следует, что на данный момент родители трех и более детей могут получить только те наделы, которые есть в соответствующих муниципальных списках — участки с постройками в таковые не включены.

По данным прокуратуры, на сегодняшний день в Саратовской области зарегистрировано 24326 многодетных семей,— из них заявления о постановке на учет для получения земельных участков подали 20780. С первого января 2012 (тогда стартовала соответствующая федеральная программа. — «Ъ») наделы получили 10024 семей — 48% о общего числа.

«По фактам бездействия муниципалитетов органами прокуратуры приняты меры прокурорского реагирования вплоть до судебного понуждения устранить нарушения, только в текущем году направлено 30 таких исковых заявлений в защиту граждан»,— уточнили в ­прокуратуре.

С минувшего декабря в регионе по инициативе надзорного ведомства расследуется уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) чиновников администрации Энгельсского района. Круг подозреваемых пока не установлен. Тогда в прокуратуре утверждали, что в районе за десять лет работы федеральной программы чиновники выделили 1881 земельный участок, из которых инфраструктура отсутствовала на 1711.

В апреле 2023 года руководитель СКР Александр Бастрыкин по результатам личного приема граждан отстранил от должности главу саратовского следственного управления Анатолия ­Говорунова.

В мае 2023 года обвинение в злоупотреблении полномочиями предъявили бывшему заместителю главы района Ивану Казаченко. По версии следствия, господин Казаченко подписал документы, на основании которых многодетным родителям выдали землю без инфраструктуры, а также в санитарно-защитной зоне кладбища — ряду граждан пришлось добиваться пригодной к строительству земли через суд.

На прошлой неделе губернатор Роман Бусаргин анонсировал увеличение выплат многодетным, которые те могут получить взамен земельных участков — с 206 до 250 тыс. руб. На данный момент деньги вместо надела могут получить лишь те семьи, которые стоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий — глава региона предложил убрать из нормативных актов это условие.

Возможность оформить в собственность землю с построенным домом без конкурса будет востребована, считает заместитель руководителя регионального отделения «Национальной родительской ассоциации» Мария Моргунова: «Мы сами были в такой ситуации несколько лет назад. Такое происходит, когда земельные участки переходят по наследству. В законодательство вносятся какие-то изменения. На данный момент такие споры решаются через суд. Если такая мера будет принята, то это упростит и ускорит процедуру оформления земли в собственность». Собеседница «Ъ» добавила, что на данный момент процесс требует в том числе и финансовых затрат. По мнению Марии Моргуновой, освобождение от таковых уже само по себе будет поддержкой для многодетных семей.

Многодетный отец, юрист Дамир Ахмедшин полагает, что в случае принятия прокурорского законопроекта необходимо будет следить за правоприменительной практикой: «У нас есть многочисленные отказы муниципалитетов по вопросу предоставления участков с уже сформированным планом. По разным причинам: либо под земельным участком газопровод, либо водопровод, либо запланирована какая-то другая стройка или обустройство парка, сквера. Новая законодательная норма покажет себя в течение года. Какое количество именно будет оформлено». Господин Ахмедшин предположил, что парламентарии поддержат законопроект, поскольку его принятие упростит работу ­чиновникам.

Никита Маркелов