Астраханский «Волгарь» возглавил экс-тренер «Ротора»

Футбольный клуб «Волгарь», выступающий в Первой лиге, объявил о назначении экс-наставника ивановского «Текстильщика» Сергея Павлова новым главным тренером. Это уже вторая ротация на посту этим летом. В июне «Волгарь» серии неудачных игр в конце прошлого сезона прекратил сотрудничество с Андраником Бабаяном.

На старте нового сезона с тренером Анвером Конеевым результаты «Волгаря» оказались еще более провальными — астраханский коллектив проиграл все первые пять поединков, установив новый клубный антирекорд. Господина Конеева отправили в отставку 15 августа.

67-летний Сергей Павлов один из самых опытных действующих тренеров в стране. Как отмечается в сообщении клуба, господин Павлов почти 6 лет работал в тренерском штабе национальной сборной России, а ранее камышинский «Текстильщик» «прошел путь от первенства Волгоградской области до 1/16 финала Кубка УЕФА (ныне Лига Европы)».

Кроме того, господин Павлов рекордсмен России по выводу команд из Первой лиги (ФНЛ) в высший дивизион. Сергею Павлову эту удалось во главе по камышинского «Текстильщика», элистинского «Уралана», владивостокского «Луча», тульского «Арсенала» и раменского «Сатурна».

А вот в волгоградском «Роторе» этот опыт господину Павлову повторить не удалось — в сезоне 2017-2018 волгоградский клуб занял 17 место в ФНЛ и расторг контракт с тренером.

Первый матч под руководством нового наставника «Волгарь» проведет 26 августа — астраханцев проэкзаменуют «Химки», ставящие задачу возвращения в РПЛ.

После 6 туров в активе подмосковной команды 9 очков, у «Волгаря» только одно.

Ярослав Малых

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