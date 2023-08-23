Бензин на астраханских заправках «Газпром» появится к началу сентября

Астраханский газоперерабатывающий завод в конце августа — начале сентября планирует закончить ремонт и возобновить выпуск жидких моторных топлив, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ООО «Газпром переработка». Плановый ремонт на АГПЗ начался в мае 2023 года.

«Продолжается выполнение комплекса пуско-наладочных работ на установках каталитических процессов в целях производства дизельного топлива и автомобильных бензинов... выпуск и отгрузку потребителям дизельного топлива (возобновим — „Ъ“) с 30 августа и высокооктановых автомобильных бензинов в первой декаде сентября», — сообщили изданию в компании.

На данный момент в регионе продолжается нехватка бензина на заправках «Газпрома». Региональные власти отмечают, что недостаток компенсируется объемами топлива на других АЗС.

Дарья Васенина

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