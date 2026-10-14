Сертификаты прошли переоценку

Материнский капитал на первого ребенка в 2027 году позволит купить 4,9 кв. м вторичного жилья в 40 крупных городах России (с населением от 500 тыс. человек), подсчитали в ЦИАНе. Это меньше на 3,9% год к году. Выплата на второго ребенка позволит приобрести 6,5 кв. м, на 4,4% меньше, чем годом ранее.