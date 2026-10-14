Сертификаты прошли переоценку
Покупательная способность маткапитала на рынке жилья снизится на 3,9–4,4%
14.10.2026, 12:00
Использование материнского капитала на улучшение жилищных условий в 2027 году позволит купить на вторичном рынке 40 крупных городов России 4,9–6,5 кв. м недвижимости. В годовом выражении значения потеряют 3,9–4,4%. Рост цен на жилье сейчас в несколько раз превосходит темпы индексации материнского капитала.
Материнский капитал на первого ребенка в 2027 году позволит купить 4,9 кв. м вторичного жилья в 40 крупных городах России (с населением от 500 тыс. человек), подсчитали в ЦИАНе. Это меньше на 3,9% год к году. Выплата на второго ребенка позволит приобрести 6,5 кв. м, на 4,4% меньше, чем годом ранее.
Подсчеты ЦИАНа базируются на средней стоимости вторичного жилья в крупных городах и размере маткапитала с учетом запланированной на 2027 год индексации в 6,8%. С 1 февраля будущего года при рождении первого ребенка он составит 778,5 тыс. руб., второго — 1,03 млн руб.
Покупка недвижимости — одна из возможностей использования материнского капитала. Согласно Фонду пенсионного и социального страхования, в 2025 году суммарно им распорядились 1,95 млн человек. 46% из них направили средства на получение ежемесячных выплат, 28,1% — на образование, а 25,4% — на улучшение жилищных условий.
Годовое увеличение цен на вторичное жилье в крупных городах превысило размер индексации маткапитала почти вдвое, составив 12%, говорит ведущий аналитик ЦИАНа Елена Бобровская. Именно это, по ее словам, способствует снижению его покупательной способности.
В ЦИАНе обращают внимание на то, что в 6 из 40 городов индексация маткапитала в 2027 году позволит увеличить площадь купленного жилья. Это, например, Краснодар, Ростов-на-Дону и Тюмень, где вторичная недвижимость в этом году почти не дорожала.
В среднем по России с привлечением маткапитала заключается 30% сделок с первичным и 14% со вторичным жильем, говорит коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. В Москве этот показатель, по словам эксперта, традиционно ниже, в регионах — выше. Это объясняется стоимостью недвижимости.
В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге выплата на первого ребенка в 2027 году позволит приобрести 1,8–2,7 кв. м, а, например, в Новокузнецке— 8,2 кв. м, говорят в ЦИАНе.
В небогатых регионах из-за высокой стоимости заемных денег маткапитал превращается для многих семей в основной инструмент, позволяющий сформировать первоначальный взнос или частично погасить долг, констатирует Дмитрий Проскурин. Председатель правления ГК Respect Илья Линник считает маткапитал триггером для сделок, заключаемых в рамках льготных ипотечных программ.
Директор блока продаж жилой недвижимости ГК «А101» Владимир Колесников сомневается, что падение покупательной способности материнского капитала изменит ситуацию на рынке недвижимости. «Отдельным семьям придется увеличить собственный взнос, выбрать квартиру меньшей площади или более доступную локацию»,— рассуждает он.
Елена Бобровская не исключает, что со снижением покупательной способности материнского капитала доля получателей, направляющих его на приобретение жилья, будет сокращаться. Еще одним барьером традиционно выступают дополнительные ограничения, возникающие у недвижимости, купленной с использованием сертификата.
Детям в купленной квартире обязательно придется выделить долю, напоминает эксперт по ипотечному кредитованию компании «Инком-Недвижимость» Елена Санникова. Впоследствии для ее продажи потребуется привлечение органов опеки. Получить их согласие, по словам основателя SIS Development Ярослава Гутнова, можно, только если новое жилье ни в чем не уступит прежнему, а условия жизни детей не ухудшатся. Основным критерием оценки становится размер площади. «Если в старой квартире ребенку принадлежало 15 кв. м, опека никогда не согласует сделку, где его доля в новом объекте сократится до 10 кв. м»,— говорит эксперт.
Перспектива снова проходить согласование при переезде может повлиять на решение об использовании маткапитала на этапе покупки, констатирует руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимости» Вадим Бутин. Ярослав Гутнов замечает, что стимулов направлять материнский капитал на покупку жилья становится меньше и из-за снижения доступности высшего образования. Бюджетных мест в вузах меньше, а стоимость обучения растет, что повышает целесообразность оплаты за счет сертификата этих услуг, говорит он.