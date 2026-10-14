Карта контактов

«Когда молекула лекарства встречается с белком опухолевых клеток CDK2, через остаток лизина-33 она образует прочную связь и фиксируется в белковом “кармане”. А вот с белком здоровых клеток CDK1 связь не образуется. Более того, в CDK1 аланин-31 притягивает ингибитор к себе, сбивает его с правильной траектории и мешает закрепиться. Эти закономерности позволили нам сформулировать рекомендации, которые могут помочь при проектировании новых селективных ингибиторов»,— объясняет Филипп Максимов, заведующий лабораторией структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ.