Трамп назвал отношение Байдена к России одной из причин конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в причастности к началу боевых действий на Украине. Об этом господин Трамп заявил в интервью Gray Media.
«Знаете, отчасти эта война началась именно потому, что Байден повсюду насмехался над Россией и всеми остальными, совершенно не понимая, что делает. Эта война не должна была начаться»,— сказал господин Трамп. Он вновь подчеркнул, что, если бы в тот момент был президентом США, войны удалось бы избежать.
Дональд Трамп неоднократно указывал на ошибки правления Джо Байдена. Отдельно он отмечал миллиардную помощь США Украине, из-за которой страна понесла убытки. По словам господина Трампа, Вашингтон мог бы отказаться от этой поддержки или сократить ее объемы.