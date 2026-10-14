Трамп назвал отношение Байдена к России одной из причин конфликта на Украине

«Знаете, отчасти эта война началась именно потому, что Байден повсюду насмехался над Россией и всеми остальными, совершенно не понимая, что делает. Эта война не должна была начаться»,— сказал господин Трамп. Он вновь подчеркнул, что, если бы в тот момент был президентом США, войны удалось бы избежать.