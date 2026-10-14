Четыре российских хоккеиста отметились дублями в матчах НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ушел со льда без набранных очков. Нападающий в последний раз сыграл на домашней арене «Каролины» в регулярных чемпионатах — в конце сезона он завершит карьеру в НХЛ. Перед игрой прошла церемония чествования российского хоккеиста: болельщики «Харрикейнс» встретили его аплодисментами, а на медиакубе стадиона была выведена статистика Овечкина.