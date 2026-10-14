Четыре российских хоккеиста отметились дублями в матчах НХЛ
14.10.2026, 12:09
«Каролина Харрикейнс» на своем льду победил «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.
Два гола в составе хозяев забил Андрей Свечников, также записавший в свой актив результативную передачу. Кроме него шайбы забросили Эрик Робинсон и Марк Янковски. У «Вашингтона» отличились Бун Дженнер и Джастин Холл. Вратарь «Харрикейнс» Петр Кочетков отразил 20 бросков.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ушел со льда без набранных очков. Нападающий в последний раз сыграл на домашней арене «Каролины» в регулярных чемпионатах — в конце сезона он завершит карьеру в НХЛ. Перед игрой прошла церемония чествования российского хоккеиста: болельщики «Харрикейнс» встретили его аплодисментами, а на медиакубе стадиона была выведена статистика Овечкина.
В других матчах дня Роман Канцеров из «Чикаго» сделал первый дубль в НХЛ — его команда дома обыграла «Питсбург» (5:3). Дебютную шайбу в лиге российский форвард забросил в предыдущей игре против «Каролины».
Две шайбы забросил Василий Подколзин, представляющий «Эдмонтон». Канадский клуб на выезде победил «Лос-Анджелес» — 4:1. Нападающий поразил ворота соперников в третьей игре подряд. В гонке снайперов текущего сезона он делит второе место с Кайлом Коннором и Алексисом Лафреньером. Список возглавляет россиянин Кирилл Капризов, сделавший дубль в выездной игре с «Виннипегом» (2:4).
«Рейнджерс» дома одолели «Тампу» — 4:1. Вратарь гостей Андрей Василевский сделал 19 спасений. Ассистентский хет-трик Павла Бучневича помог «Сент-Луису» на выезде обыграть «Оттаву» со счетом 7:3.
«Айлендерс» на своем льду оказались сильнее «Ванкувера» — 3:2. Голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 24 броска. Он одержал 157-ю победу в НХЛ и вышел на второе место по этому показателю в истории клуба. Лидирует канадский вратарь Билли Смит, на счету которого 304 выигранных матча.
«Юта» дома переиграла «Торонто» со счетом 5:4. У победителей голы забили Даниил Бут и Михаил Сергачев, также отличившийся передачей. Результативный пас на счету Кирилла Марченко из «Торонто».
Первую победу в сезоне одержал «Калгари». Клуб в гостях обыграл «Анахайм» — 4:2. В составе канадского клуба шайба и передача на счету Айдара Суниева. Результативными пасами отметились Ян Кузнецов и Максим Цыплаков.
Передачи Никиты Задорова и Марата Хуснутдинова помогли «Бостону» в гостях победить «Сан-Хосе» — 2:1. У хозяев два голевых паса отдал Дмитрий Орлов.