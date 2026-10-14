«Вкусвилл» начал проверку после сообщений о кишечной палочке в пасте
14.10.2026, 12:16
«Вкусвилл» направил на независимые лабораторные исследования партию пасты «Карбонара» со сливками. Проверку решили провести после сообщений об обнаружении в пасте кишечной палочки.
Telegram-канал Baza утверждает, что допустимые показатели в пасте были превышены в 21 раз. По данным канала, Роспотребнадзор направил компании уведомление о несоответствии продукции требованиям безопасности.
Во «Вкусвилле» подтвердили получение официального уведомления от Роспотребнадзора. «Результаты лабораторных испытаний будут готовы совсем скоро, и мы обязательно ими поделимся. В ближайшее время проведем дополнительный аудит производственной площадки ООО ТД НМ»,— сказали ТАСС в компании.
Ритейлер запросил у производителя разъяснения и подтверждение выполнения корректирующих мер на производстве. Во «Вкусвилле» заверили, что поставщик уже провел внеплановую санитарную обработку цехов, назначил дополнительный инструктаж сотрудников, а также усилил контроль температуры и санитарного состояния площадки.
Это не первая жалоба на качество продукции во «Вкусвилле» в этом году. В феврале Роспотребнадзор проводил проверку после заражения детей сальмонеллезом из-за употребления пельменей из «Вкусвилла». В сентябре жителя Москвы госпитализировали после того, как он съел шаурму с говядиной из «Вкусвилла». В том же месяце ритейлер провел проверку после отравления покупателя малиной.