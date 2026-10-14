«Вкусвилл» начал проверку после сообщений о кишечной палочке в пасте

Ритейлер запросил у производителя разъяснения и подтверждение выполнения корректирующих мер на производстве. Во «Вкусвилле» заверили, что поставщик уже провел внеплановую санитарную обработку цехов, назначил дополнительный инструктаж сотрудников, а также усилил контроль температуры и санитарного состояния площадки.