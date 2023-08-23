Что известно о крушении самолета, пассажиром которого числится Евгений Пригожин

- В Тверской области неподалеку от населенного пункта Куженкино около 18:40 мск разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург.
- В списке пассажиров числится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщила Росавиация. Член совета администрации Запорожской области, председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил со ссылкой на бойцов ЧВК, что Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин, также находившийся на борту, погибли.
- Позднее Росавиация обнародовала список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer, среди которых — основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и командир компании Евгений Уткин. Полный список смотрите здесь.
- По информации МЧС, при крушении бизнес-джета погибли 10 человек: на борту находились трое пилотов и семь пассажиров.
- На месте катастрофы обнаружены тела восьми погибших, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Тела семи человек извлечены из-под обломков, сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Бологовского округа.
- Поисковая операция на месте крушения Embraer в Тверской области завершена, обнаружены тела всех 10 погибших, сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах.
- По данным Росавиации, самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках.
- СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).
- По данным flightradar24, самолет с бортовым номером RA-02795 — 16-летний частный Embraer Legacy 600, регулярно летал по маршруту Москва—Петербург. По данным портала planespotters.net, компания Wagner Group приобрела этот Embraer (ERJ-135) в сентябре 2020 года.
- Президент США Джо Байден проинформирован о крушении самолета со значившимся в списке пассажиров Евгением Пригожиным на борту, сообщил Белый дом.
обновлено 23:30