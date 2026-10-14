«Рискнул и не прогадал»

«Какая команда сейчас сильнее „Пари Сен-Жермен“? Я, честно сказать, таких не вижу. Никто даже близко, я думаю, не подбирается. Поэтому если „Пари Сен-Жермен“ сам себе, если так можно сказать, не проиграет, если не случится чего-то форс-мажорного: пять лидеров вдруг выйдут из строя одновременно — я не вижу, что им может помешать».