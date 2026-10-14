«Рискнул и не прогадал»
Владимир Осипов — о голе Батракова в Лиге чемпионов и неожиданностях 2-го тура
Российский футболист Алексей Батраков забил первый гол в Лиге чемпионов. Полузащитник, выступающий за турецкий «Галатасарай», отправил мяч в ворота «Барселоны». До него россияне не забивали в турнире почти пять лет. Впрочем, клубу Батракова гол не помог, команда уступила каталонцам 1:4. За развитием событий во втором туре группового этапа Лиги чемпионов следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Даже за несколько часов до начала матча «Галатасарай»—«Барселона» было непонятно, выйдет Батраков в основном составе хозяев или нет. Многие эксперты в Турции считали, что этого не произойдет, но главный тренер стамбульской команды рискнул и не прогадал. На 28-й минуте россиянин открыл счет, после чего комментаторы Эльвин Керимов и Никита Шалимов пытались перекричать ревущий стадион.
Чуть позже Батраков мог записать на свой счет результативную передачу, но его партнер по команде оказался в положении вне игры. В итоге «Барселона», конечно, игру перевернула и свои голы забила, взяв верх 4:1, но главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук еще раз подчеркнул достоинства Батракова:
«В столь юном возрасте, в 21 год, он очень зрелый футболист. И лично мне он нравится и как человек, и как футболист».
Среди неожиданностей первого игрового дня во втором туре можно отметить победу «Брюгге» над «Интером», причем в Милане — 4:3. Еще один неожиданный поворот произошел в Норвегии, где дебютант Лиги чемпионов, клуб «Викинг», принимал «Баварию». Когда в первом тайме счет стал 2:0 в пользу хозяев, комментатор Павел Чепурин не поверил своим глазам.
После перерыва все вроде как встало на свои места. «Бавария» забила три мяча, два из которых записал на свой счет Гарри Кейн, но на последних минутах этой игры «Викинг», у которого цена состава €56 млн, что меньше, чем у московского «Локомотива», сравнял счет 3:3.
14 октября в Лиге чемпионов болельщиков ждут еще девять матчей, но в центре внимания точно будет противостояние «Манчестер Сити»—ПСЖ. Игра пройдет в Англии, поэтому букмекеры сделали фаворитами хозяев. Но даже если этот матч «Пари Сен-Жермен» не сможет выиграть, клуб в этом сезоне все равно будет претендовать на третий подряд кубок чемпионов, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:
«Какая команда сейчас сильнее „Пари Сен-Жермен“? Я, честно сказать, таких не вижу. Никто даже близко, я думаю, не подбирается. Поэтому если „Пари Сен-Жермен“ сам себе, если так можно сказать, не проиграет, если не случится чего-то форс-мажорного: пять лидеров вдруг выйдут из строя одновременно — я не вижу, что им может помешать».
Еще как минимум одна игра 14 октября точно сможет заинтересовать поклонников футбола. В столице Италии «Рома» будет принимать мадридский «Реал». Команда Жозе Моуринью, конечно, фаворит, но на итальянских стадионах всегда возможны варианты. Встречи «Манчестер Сити»—ПСЖ и «Рома»—«Реал» начинаются в одно и то же время, в десять вечера. Прямую трансляцию из Рима и Манчестера будет вести стриминговая платформа «Окко».