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Коммерсантъ FM
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МЧС сообщило о гибели 10 человек при крушении бизнес-джета в Тверской области

Десять человек погибли при крушении бизнес-джета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, сообщили в МЧС РФ. Самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров.

RA-02795 Private Embraer EMB-135BJ Legacy 600

RA-02795 Private Embraer EMB-135BJ Legacy 600

Фото: Klaus Grabowski / Planespotters

RA-02795 Private Embraer EMB-135BJ Legacy 600

Фото: Klaus Grabowski / Planespotters

По данным Росавиации, в списке пассажиров числится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передают госагентства. Ведомство начало расследование. Из данных planespotters.net следует, что компания Wagner Group приобрела Embraer (ERJ-135) в сентябре 2020 года.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на месте крушения обнаружены тела четырех человек. Самолет находился в полете менее получаса, при ударе о землю сгорел. Причины падения не уточняются. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль.

Лусине Баласян

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