«Интерфакс»: поисковая операция на месте крушения Embraer завершена

На месте крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области обнаружены останки всех 10 человек, находившихся на борту, сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах. Поисковая операция завершена.

Росавиация опубликовала список семи пассажиров и трех членов экипажа самолета. Среди них — основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин и командир компании Дмитрий Уткин.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). По данным СМИ, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе «внешнее воздействие».