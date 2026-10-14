Голикова: около 12 млн россиян нужны рынку труда до 2032 года
14.10.2026, 12:13
12 млн россиян нужно привлечь в российскую экономику как на новые рабочие места, так и на замену тем, кто выходит на пенсию. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сделать это необходимо до 2032 года.
«По последним данным Росстата, уровень безработицы сохраняется на рекордно низких отметках 2,2%. Численность занятых достигла рекордных оценок - это 74,6 млн человек»,— отметила госпожа Голикова (цитата по ТАСС). Такие показатели указывают на потребность работодателей в специалистах, уточнила она. Причем наибольший спрос сохраняется на рабочие профессии: на них приходится 1 млн вакансий.
Основной группой, которую правительство планирует вовлечь в рынок труда, станет молодежь. Главная задача государства — это помочь ей получить востребованную специальность и найти первое рабочее место, подчеркнула вице-премьер.