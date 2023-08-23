Моди: Индия полностью поддерживает расширение БРИКС

Индия не против расширения БРИКС, заявил ее премьер Нарендра Моди на встрече с лидерами стран организации. Ранее СМИ писали, что Индия блокирует принятие в БРИКС новых участников, однако индийские власти отрицали это.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Господин Моди на саммите лидеров БРИКС в Йоханнесбурге заявил, что БРИКС «будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее». «Индия полностью поддерживает расширение членства в БРИКС, и мы приветствуем продвижение вперед в этом направлении»,— заверил индийский премьер (цитата по «РИА Новости»).

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что присоединиться к группе хотят 19 стран. В июне заявку о вступлении в БРИКС подал Египет, в июле — Боливия, в августе — Венесуэла.

В число заинтересованных также входила Аргентина. По данным Bloomberg, Евросоюз призвал страну не вступать в БРИКС во время военного конфликта на Украине. Агентство также утверждало, что Индия и Бразилия выступили против расширения организации.

Лаура Кеффер