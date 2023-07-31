Боливия официально уведомила о желании вступить в БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе направил БРИКС официальное уведомление о желании его страны вступить в организацию. Министр иностранных дел Рохелио Майта сообщил, что это произошло 12 июня.

«Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками»,— написал господин Майта в Twitter.

22–24 августа в Йоханнесбурге состоится саммит БРИКС. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2022 году заявки на членство подали Аргентина, Иран и Алжир, в 2023-м — Египет, Бангладеш и Эфиопия. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказывал, что к БРИКС хотят присоединиться около 20 стран. Публично об этом заявляли Венесуэла, Габон, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Иран, Союз Коморских Островов, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Леонид Уварчев