Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС

Власти Венесуэлы направили официальный запрос на вступление в БРИКС, сообщила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес. По ее словам, Венесуэла вместе с БРИКС «строит новый многополярный мир».

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и министерство иностранных дел направило соответствующий запрос»,— рассказала госпожа Родригес (цитата по ТАСС).

Как утверждает вице-президент, Венесуэла «поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти» и будет способствовать развитию «строительству многополярного мира». Она заявила, что народ требует отмены введенных против страны санкций.

«Мир, в котором одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам, не может существовать, и этому миру уже пришел конец»,— добавила Дельси Родригес.

Ожидается, что заявка будет рассмотрена на саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22–24 августа. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что желание присоединиться к группе изъявило 19 стран. В июне Египет официально подал заявку о вступлении в БРИКС. 31 июля аналогичную заявку направила Боливия.

Подробности — в материале «Чемпионат мира по БРИКС».

Лаура Кеффер