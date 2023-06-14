Посол России в Каире: Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил в интервью ТАСС, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По словам дипломата, Египет заинтересован в использовании национальной валюты в торговле со странами БРИКС. Совещание глав МИДов стран БРИКС состоялось 2 июня в Кейптауне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Борисенко

Фото: Пресс-служба МИД России Георгий Борисенко

Фото: Пресс-служба МИД России

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС,— это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует»,— сказал господин Борисенко.

Он добавил, что египетские власти хотят развивать торговлю и «другие виды экономической кооперации» с Россией. «Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях»,— уточнил Георгий Борисенко.

Сейчас членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что желание присоединиться к группе изъявили 19 стран — 13 официально обратились с просьбой о присоединении и еще 6 сделали это неформально. В число заинтересованных входили Аргентина и Венесуэла.

Лаура Кеффер