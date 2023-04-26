Посол Аргентины в России допустил вступление страны в БРИКС по итогам саммита в ЮАР

Аргентина допускает вступление в БРИКС по итогам встречи объединения в ЮАР. Об этом заявил посол Аргентины в России Эдуардо Суайн в ходе Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге.

«Я нахожусь в должности посла два года, и мы над этим работаем. Знаю, что будет встреча в ЮАР. Я пока не уверен, как все будет, и даже если это (вступление.— “Ъ”) не произойдет на этой встрече, то уже само приглашение туда — большой шаг для нас»,— сказал господин Суайн, отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Аргентины в БРИКС (цитата по ТАСС).

Саммит государств—членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) пройдет в августе в ЮАР. Представитель Южной Африки в БРИКС Анил Суклал заявил, что желание присоединится к группе изъявили 19 стран — 13 официально обратились с просьбой о присоединении, и еще 6 сделали это неформально. В число заинтересованных во вступлении в БРИКС стран входят Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Индонезия.

Эрдни Кагалтынов