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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Индия и Бразилия выступили против желания Китая быстро расширить БРИКС

Индия и Бразилия не поддерживают намерения Китая быстро расширить БРИКС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на «официальных лиц, осведомленных в этом вопросе».

По данным источников Bloomberg, бразильские и индийские власти направили свои особые мнения коллегам по БРИКС в ходе подготовительных переговоров к предстоящему саммиту альянса в Йоханнесбурге, где страны-участницы должны обсудить потенциальное расширение группы за счет Индонезии и Саудовской Аравии. Источники агентства отмечают, что присоединение этих двух к стран к союзу активно лоббирует Пекин.

Однако Бразилия опасается, что стремление десятков стран присоединиться к альянсу усиливает озабоченность Запада по поводу того, что БРИКС хочет стать противовесом США и ЕС. Индия, в свою очередь, хочет видеть более строгие правила вступления в организацию.

При этом в Министерстве иностранных дел Китая наличие разногласий в организации по поводу включения в нее новых членов отрицают. «Встреча лидеров БРИКС в прошлом году санкционировала расширение членства, добавление новых членов в БРИКС является политическим консенсусом пяти стран БРИКС»,— заявили в ведомстве в ответ на запрос Bloomberg.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В феврале представитель ЮАР в объединении Анил Суклал отмечал, что среди стран, формально запросивших членства в БРИКС, значатся Египет, Саудовская Аравия и Иран. Другие страны, такие как Аргентина, ОАЭ, Бахрейн, Индонезия, а также две страны из Восточной и одна из Западной Африки, интересуются вступлением в объединение. Также сообщалось, что Тунис рассматривал возможность переговоров о присоединении к группе БРИКС. В общей сложности в том или ином виде желание присоединиться к группе изъявили 19 стран.

Александр Кислов

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