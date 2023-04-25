19 стран проявили заинтересованность в присоединении к БРИКС

19 стран выразили желание присоединиться к группе БРИКС — об этом сообщил представитель ЮАР в этом объединении Анил Суклал в интервью агентству Bloomberg. По его словам, вопрос расширения будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне, назначенной на 2–3 июня. В повестку дня также войдет обсуждение «горячих точек» — в том числе боевых действий в Судане.

«13 стран официально обратились с просьбой о присоединении, и еще 6 сделали это неформально. Мы получаем заявки о вступлении каждый день»,— приводит Bloomberg слова южноафриканского дипломата.

В феврале Анил Суклал отмечал, что среди стран, формально запросивших членство в БРИКС, значатся Саудовская Аравия и Иран. Другие страны, такие как Аргентина, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Индонезия, а также две страны из Восточной и одна из Западной Африки, интересуются вступлением в объединение. Также сообщалось, что Тунис рассматривал возможность переговоров о присоединении к группе БРИКС. Сейчас в нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил получение приглашения для Владимира Путина посетить саммит государств—членов БРИКС, который состоится в августе в ЮАР. Дмитрий Песков не дал однозначного ответа на вопрос об участии во встрече главы российского государства, отметив лишь, что «соответствующие решения будут приниматься ближе к делу».

Вчера, 24 апреля, также стало известно, что правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе страны из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Официальный представитель президента ЮАР в разговоре с ТАСС отметил, что для реализации решения о выходе его должен одобрить парламент ЮАР, в котором у АНК большинство. Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с событиями вокруг Украины. Согласно условиям Римского статута, регулирующего работу суда, если Владимир Путин прибудет в страну—участницу соглашения, там должны его арестовать и выдать МУС. Выход ЮАР из юрисдикции МУС снял бы эту проблему для России.

Шахриёр Исмаилходжаев