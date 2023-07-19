Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКС во время конфликта на Украине

Евросоюз (ЕС) призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС, пока продолжаются военные действия на Украине, потому что это «пошлет неверный сигнал». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Агентство также пишет, что лидеры ЕС и сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) не могли согласовать декларацию по итогам саммита в Брюсселе из-за позиции трех стран. Утверждается, что Никарагуа, Куба и Венесуэла «больше всех сопротивлялись предложениям ЕС осудить действия России». По словам другого чиновника ЕС, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также выступал против резких выражений в отношении России «из-за опасений расстроить ее».

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что желание присоединиться к группе изъявили 19 стран. В число заинтересованных входили Аргентина и Венесуэла. В июне Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

О саммите в Брюсселе — в материале «Ъ» «Латинская Америка отделила Украину от Евросоюза».

Лаура Кеффер