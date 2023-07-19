Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКС во время конфликта на Украине

Евросоюз (ЕС) призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС, пока продолжаются военные действия на Украине, потому что это «пошлет неверный сигнал». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Агентство также пишет, что лидеры ЕС и сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) не могли согласовать декларацию по итогам саммита в Брюсселе из-за позиции трех стран. Утверждается, что Никарагуа, Куба и Венесуэла «больше всех сопротивлялись предложениям ЕС осудить действия России». По словам другого чиновника ЕС, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также выступал против резких выражений в отношении России «из-за опасений расстроить ее».

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что желание присоединиться к группе изъявили 19 стран. В число заинтересованных входили Аргентина и Венесуэла. В июне Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

О саммите в Брюсселе — в материале «Ъ» «Латинская Америка отделила Украину от Евросоюза».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...