В Махачкале стадион имени Исинбаевой переименован в «Труд»

Дагестанские власти переименовали стадион имени олимпийской чемпионки в прыжках Елены Исинбаевой в Махачкале. Теперь он будет носить название «Труд», передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Стадион переименован по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова. По его мнению, стадион был назван в честь спортсменки в 2017 году «скоропалительно, без учета мнения горожан», так как она не связана с республикой. Решение о переименовании принято из-за ее заявлений, «сделанных из-за кордона».

Елена Исинбаева — победительница Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Четыре раза побеждала на чемпионате мира в помещении, три раза — на открытом воздухе. Член Международного олимпийского комитета.

По данным СМИ, спортсменка переехала на испанский остров Тенерифе. Комментируя расследование Международного олимпийского комитета о ее связях с российскими вооруженными силами, она называла номинальным свое звание майора — оно было присвоено после заключения пятилетнего контракта на службу в российской армии, спортсменка была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. Позднее МОК разрешил Исинбаевой продолжить работу в комитете.

На этом фоне Елена Исинбаева подверглась критике со стороны многих политиков. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал ее заявления недопустимыми. Спортсменка была исключена из состава центрального штаба ОНФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл реакцию спортивной общественности жесткой и призывал помнить о заслугах Исинбаевой.

О последствиях — в материале «Ъ» «Майора попросили из штаба».

Леонид Уварчев