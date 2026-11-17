По информации официального представителя МИД Марии Захаровой, на мероприятии планируется обсудить геополитическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, одной из тем для обсуждения станут риски для мирного и стабильного развития региона, «которые возникают вследствие усилий Запада по закреплению на азиатском пространстве военно-политического потенциала НАТО».