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Коммерсантъ FM
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Матыцин считает недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая назвала номинальным свое звание майора. По мнению министра, это недопустимо.

Олег Матыцин

Олег Матыцин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Олег Матыцин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям»,— сказал господин Матыцин журналистам (цитата по ТАСС).

В июле испанское издание El Digital Sur утверждало, что Елена Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе, где ведет «скрытный образ жизни» и проживает в «роскошном комплексе» на юге острова. Спортсменка в ответ на публикации в СМИ заявила, что она человек мира и живет там, где работает. Комментируя появившиеся в СМИ фотографии она отмечала, что снимки были сделаны 10 лет назад.

Елена Исинбаева с 2016 года является членом Международного олимпийского комитета (МОК). В июне 2023 года ее статус был приостановлен для проверки связи с российской армией: в 2015 году ей было присвоено звание майора после заключения пятилетнего контракта на службу в российской армии, она была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. Позднее МОК разрешил Исинбаевой продолжить работу в комитете. Спортсменка отмечала, что она выступала за ЦСКА до 2018 года, но, по ее мнению, «те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер», потому что она не состоит и «никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ».

Леонид Уварчев

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