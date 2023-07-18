Глава Дагестана предложил переименовать стадион, названный в честь Елены Исинбаевой

Сергей Меликов высказался за переименование стадиона в Махачкале, которому несколько лет тому назад было присвоено имя олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Это предложение он связал с желанием спортсменки обосноваться в Испании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Меликов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Меликов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учета мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы шесть лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой,— написал он в своем Telegram-канале.— Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона».

Будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы, считает глава региона. «Поручаю Минспорта Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу»,— распорядился господин Меликов. «Дагестан — спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа»,— отметил он. Глава региона допустил, что жители захотят вернуть стадиону прежнее название — «Труд».

Вчера, 17 июля, Елена Исинбаева заявила, что в сентябре вернется к работе в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). В прошлом месяце работа спортсменки в МОК была приостановлена из-за начавшейся в отношении нее проверки об отношении к спецоперации. Сегодня МОК сообщил, что не видит оснований для ее отстранения, поскольку она не поддерживала действия России на Украине.

СМИ сообщали, что спортсменка переехала на испанский остров Тенерифе, где ведет «скрытный образ жизни». На это госпожа Исинбаева ответила, что представленные в материалах фото сделаны десять лет назад и «не имеют никакой связи с настоящей реальностью».

Юлия Рыбина, Махачкала