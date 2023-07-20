Песков призвал помнить о заслугах Исинбаевой перед Россией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал жесткой реакцию спортивной общественности на заявления олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, назвавшей присвоенное ей звание майора номинальным. По словам представителя Кремля, необходимо помнить о заслугах спортсменки перед страной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Исинбаева и Владимир Путин во время встречи президента с Олимпийской сборной России в 2016 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Елена Исинбаева и Владимир Путин во время встречи президента с Олимпийской сборной России в 2016 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать»,— сказал ТАСС господин Песков.

В июне 2023 года был приостановлен статус члена Международного олимпийского комитета (МОК) Елены Исинбаевой. МОК проводил проверку, в том числе в связи с присвоением спортсменке звания майора после заключения пятилетнего контракта о службе в российской армии в 2015 году.

17 июля Исинбаева сообщила, что возобновит работу в МОК. По ее словам, те звания, «о которых говорят, носят номинальный характер», поскольку она никогда не состояла на службе в вооруженных силах РФ. Министр спорта Олег Матыцин назвал такую «оценку воинского звания» недопустимой.

Лусине Баласян