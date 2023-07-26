Майора попросили из штаба

Во вторник центральный штаб «Народного фронта» (НФ) провел заочное голосование по вопросу об исключении из его состава двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Об этом “Ъ” рассказал член штаба НФ, депутат Госдумы Олег Леонов. Ранее иностранные СМИ сообщали, что спортсменка проживает на территории Испании, являясь при этом майором Российской армии. Сама госпожа Исинбаева пояснила, что ее воинское звание носит «номинальный характер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Исинбаева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Елена Исинбаева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На заочное голосование об исключении Елены Исинбаевой из центрального штаба НФ отвели один день, рассказал “Ъ” член штаба, депутат думской фракции «Новые люди» Олег Леонов. По его словам, в материалах к голосованию нет никаких подробностей о том, почему госпожу Исинбаеву стоит исключить из руководства движения: «Там нет мотивации или больших разъяснений. Просто вопрос поставлен на голосование центрального штаба». Сам господин Леонов голосовал за исключение. «Человек не находится на территории Российской Федерации, отказывается от званий, которые были ей присвоены»,— пояснил он свою позицию.

О том, что 25 июля НФ проведет голосование по этому вопросу, накануне сообщил ТАСС со ссылкой на материалы, разосланные представителям центрального штаба.

Напомним, что установившая 28 мировых рекордов Елена Исинбаева выигрывала соревнования по прыжкам с шестом на Олимпиадах 2004 и 2008 годов, а в 2012-м завоевала бронзу. В августе 2016 года ее избрали в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). В центральный штаб НФ (лидером движения является президент Владимир Путин) госпожа Исинбаева вошла в 2016 году. Спортсменка также была членом движения Putin Team, созданного накануне президентских выборов-2018. А в 2020 году ее включили в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

17 июля испанское издание El Digital Sur сообщило, что Елена Исинбаева с 2021 года живет на испанском острове Тенерифе и владеет там недвижимостью, имея при этом воинское звание майора Российской армии. Спортсменка, комментируя эту публикацию в своих соцсетях, напомнила, что является «легендой мировой легкой атлетики», и пояснила, что ее звание имеет «номинальный характер» и она никогда не служила в российских вооруженных силах. Она также охарактеризовала себя как «женщину мира» и заявила, что в сентябре вернется к работе в МОК, которая до этого была поставлена на паузу, потому что МОК нужно было время, чтобы «во всем разобраться».

Заявление госпожи Исинбаевой вызвало в России большой общественный резонанс. «Здесь абсолютно однозначная оценка: недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям»,— сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Однако позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал вспомнить о заслугах легкоатлетки. «Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции. Где она живет, в конце концов, совершенно неважно»,— заявил господин Песков, напомнив, что в честь Елены Исинбаевой много раз поднимался российский флаг и звучал российский гимн.

В пресс-службе НФ не стали комментировать “Ъ” состоявшееся 25 июля голосование и его итоги.

Опрошенные “Ъ” эксперты отнеслись к решению НФ с пониманием. «Наверное, идет подготовка к президентским выборам — есть стремление, чтобы вокруг не было заподозренных в "токсичности", особенно с учетом становящихся подчеркнуто жесткими стандартов лояльности»,— рассуждает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это, безусловно, внутреннее дело НФ. Если высказывания и, более того, действия Исинбаевой противоречат ценностям, целям и задачам движения, а это объективно так, то, конечно, логично ее исключить из руководящего органа»,— считает политолог Александр Асафов.

Андрей Винокуров