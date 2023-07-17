Исинбаева заявила о возвращении в МОК в сентябре 2023 года

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что в сентябре вернется к работе в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). В прошлом месяце работа спортсменки в МОК была приостановлена из-за начавшейся в отношении нее проверки об отношении к спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Исинбаева в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Елена Исинбаева в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В отношении меня у МОК нет никаких сомнений, и не под какие статьи и санкции я не попадаю»,— сообщила Елена Исинбаева на своей странице во ВКонтакте. Она отметила, что в работе МОК «была временная пауза», так как комитету «понадобилось время во всем разобраться».

В целом пост спортсменки был направлен на то, чтобы «расставить все точки над i» после распространения в интернете «фейковых статей». О содержании статей Елена Исинбаева не сообщила. При этом 11 июля испанское издание El Digital Sur утверждало, что Елена Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе, где ведет «скрытный образ жизни» и проживает в «роскошном комплексе» на юге острова. Издание опубликовало фотографии спортсменки якобы на фоне окрестностей острова.

«Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю»,— написала она, комментируя информацию о ее переезде. По ее словам, представленные в материалах фото сделаны десять лет назад и «не имеют никакой связи с настоящей реальностью».

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом (выиграла золото на Играх в 2004 и 2008 годах). С 2016 года Исинбаева является членом МОК. В июне комиссия по этике начала проверку в отношении спортсменки на ее причастность к ВС РФ. Результаты проверки неизвестны. В 2015 году глава Минобороны Сергей Шойгу присвоил Исинбаевой звание майора после заключения пятилетнего контракта на службу в российской армии. Она была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА.

Полина Мотызлевская