Исинбаева сможет продолжить работу в МОК

Комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) не нашла оснований для применения санкций против двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом россиянки Елены Исинбаевой. Об этом «РИА Новости» и ТАСС сообщили в пресс-службе МОК. Ее работа в организации была приостановлена из-за проверки об отношении к спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Исинбаева, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, 2017 год

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Елена Исинбаева, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, 2017 год

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

«Как и в случае со спортсменами, статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине»,— говорится в заявлении МОК.

Елена Исинбаева является членом МОК с 2016 года. В июне комиссия по этике начала проверку в отношении спортсменки на ее причастность к ВС РФ. Сама олимпийская чемпиона анонсировала возвращение в МОК в сентябре 2023 года.

В 2015 году Елене Исинбаевой было присвоено звание майора после заключения пятилетнего контракта на службу в российской армии.

Мария Федотова